Incendio a Reggio Emilia il video del van divorato dalle fiamme
La causa del rogo sarebbe un guasto elettromeccanico, verificatosi mentre il mezzo era in marcia. I vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre, sul posto anche la polizia locale di Reggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: incendio - reggio
Incendio di rame all'aria aperta a Reggio Calabria catturato dai droni, due giovani arrestati
Incendio nel Centro Reggio Junior di Sant’Antonio: la solidarietà del sindaco
Incendio a Reggio Emilia: van da 9 posti in fiamme, illesi i passeggeri
L'incendio è divampato nel pomeriggio di ieri 11 settembre intorno alle ore 15.30. Presenti anche i Carabinieri di Reggio Emilia. Al momento, le cause del rogo non sono state ancora accertate - facebook.com Vai su Facebook
Incendio Inalca, dissequestrata tutta l'area. Il Comune di Reggio intima all'azienda di completare la bonifica https://24emilia.com/incendio-inalca-dissequestrata-tutta-larea-il-comune-di-reggio-intima-completare-la-bonifica/… - X Vai su X
Incendio a Reggio Emilia, il video del van divorato dalle fiamme; Incendio all’Inalca di Reggio Emilia: fiamme devastano lo stabilimento, il video; Grosso incendio a Reggio Emilia, brucia lo stabilimento di carni Inalca: le fiamme sono altissime.
Incendio a Reggio Emilia: van da 9 posti in fiamme, illesi i passeggeri - Il mezzo è stato completamente avvolto dalle fiamme mentre percorreva via Bacone, a San Maurizio. Segnala msn.com
Incendio all’Inalca di Reggio Emilia, zona evacuata: “Un’esplosione e poi le fiamme”, aperto fascicolo - Le fiamme nella notte all’Inalca di Reggio Emilia, stabilimento dell’azienda leader di carni, sui social i video e le immagini della colonna di fumo visibile da lontano. Secondo fanpage.it