inaccettabile ragazzo si toglie la vita a 15 anni la preside contro i genitori

“Siamo attoniti, sconvolti. Non accettiamo le accuse rivolteci dai genitori di Paolo”. Così Gina Antonetti, dirigente dell’ istituto tecnologico Pacinotti di Fondi, rompe il silenzio dopo la tragedia che ha colpito la sua scuola. Il giovane Paolo Mendico, 15 anni, si è tolto la vita l’11 settembre, poche ore prima dell’inizio del secondo anno scolastico. Frequentava la succursale di Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina. In un’intervista, la dirigente difende l’operato dei docenti e nega che ci siano state segnalazioni formali di bullismo: “ Paolo era un ragazzo educato e sensibile, non aveva mai dato segni di disagio, non ci sono mai stati episodi gravi a scuola. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

