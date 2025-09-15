Inaccettabile Ragazzo si toglie la vita a 15 anni la preside contro i genitori
“Siamo attoniti, sconvolti. Non accettiamo le accuse rivolteci dai genitori di Paolo”. Così Gina Antonetti, dirigente dell’ istituto tecnologico Pacinotti di Fondi, rompe il silenzio dopo la tragedia che ha colpito la sua scuola. Il giovane Paolo Mendico, 15 anni, si è tolto la vita l’11 settembre, poche ore prima dell’inizio del secondo anno scolastico. Frequentava la succursale di Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina. In un’intervista, la dirigente difende l’operato dei docenti e nega che ci siano state segnalazioni formali di bullismo: “ Paolo era un ragazzo educato e sensibile, non aveva mai dato segni di disagio, non ci sono mai stati episodi gravi a scuola. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: inaccettabile - ragazzo
Ho atteso qualche giorno prima di esprimermi, perché davanti a una tragedia come questa servono lucidità e parole responsabili. La violenza politica è sempre un atto vile e inaccettabile, che condanno con fermezza. La morte di un ragazzo e il dolore di una f Vai su Facebook
@Antonio_Tajani Insultato dai #5s su #Gaza. La rabbia e l'orgoglio del Ministro degli Esteri e leader #FI "Inaccettabile, difenderò il mio onore fino in fondo". La "gavetta" di Tajani fin da ragazzo aggredito dall'estrema sx. - X Vai su X
Firenze, detenuto si toglie la vita in cella a Sollicciano. L'assessore: 'Situazione inaccettabile'; Genny, pizzaiolo di Gino Sorbillo, stroncato da un tumore a 22 anni: «Morto in due settimane, è inaccettabile. Potevano fare di più»; Montagnana, studentessa di 16 anni si lancia dalle scale antincendio e muore. Interrotte le lezioni a scuola.
“Inaccettabile”. Ragazzo si toglie la vita a 15 anni, la preside contro i genitori - Così Gina Antonetti, dirigente dell’istituto tecnologico Pacinotti ... Scrive thesocialpost.it
PERSEGUITATO Studente di 15 anni si toglie la vita, i genitori: “Nostro figlio perseguitato sin dalle elementari” - Un ragazzo di 15 anni si è tolto la vita nella propria cameretta, impiccandosi alla vigilia del ritorno a scuola ... Come scrive statoquotidiano.it