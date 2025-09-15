In Nepal la nuova premier è stata scelta su Discord

Repubblica.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Kathmandu ha giurato il nuovo primo ministro. Si tratta di Sushila Karki, 73 anni, giudice nota per la sua lotta alla corruzione. La sua nomina è arrivata dopo una consultazione fatta online. Per i manifestanti è democrazia dal basso. Ma molti sollevano dubbi sulla correttezza. 🔗 Leggi su Repubblica.it

in nepal la nuova premier 232 stata scelta su discord

© Repubblica.it - In Nepal la nuova premier è stata scelta su Discord

In questa notizia si parla di: nepal - nuova

Chi è Sushila Karki, la nuova premier del Nepal

La legge bavaglio dei comunisti, le proteste della Gen Z e il giuramento: chi è la nuova premier del Nepal

Nepal, eletta nuova Premier ad interim Sushila Karki, ex presidente Corte Suprema: "Metterò fine a corruzione, tra 6 mesi nuove elezioni"

nepal nuova premier 232Nepal, insediamento nuova premier Sushila Karki: "Resterò in carica solo 6 mesi" - Dopo giorni di vuoto politico, il Nepal ha trovato una nuova guida ad interim chiamata a traghettare il Paese fino alle elezioni del marzo 2026. tg24.sky.it scrive

nepal nuova premier 232In Nepal giura la premier, deve riunire il Paese - La nuova premier del Nepal Sushila Karki ha promesso di accogliere le richieste dei manifestanti di "porre fine alla corruzione" durante il suo insediamento come prima ministra dopo che le ... Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Nepal Nuova Premier 232