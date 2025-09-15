In Nepal la nuova premier è stata scelta su Discord

A Kathmandu ha giurato il nuovo primo ministro. Si tratta di Sushila Karki, 73 anni, giudice nota per la sua lotta alla corruzione. La sua nomina è arrivata dopo una consultazione fatta online. Per i manifestanti è democrazia dal basso. Ma molti sollevano dubbi sulla correttezza. 🔗 Leggi su Repubblica.it

