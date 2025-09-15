Imma Tataranni 3 | le anticipazioni trama e cast della quarta puntata replica
. Questa sera, lunedì 15 settembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda in replica la quarta e ultima puntata di Imma Tataranni 3, terza stagione della fortunata serie tv con protagonista Vanessa Scalera. Alla regia ancora una volta Francesco Amato, che aveva già diretto la prima, ora affiancato da Kiko Rosati. Il soggetto di serie è di Mariolina Venezia (autrice dei libri da cui la serie è tratta), Salvatore De Mola e Pierpaolo Pirone. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Sara, la paleontologa che Pietro sta frequentando, viene uccisa. 🔗 Leggi su Tpi.it
In questa notizia si parla di: imma - tataranni
Marateale 2025, day 4: in programma Oliver Stone, Tarak Ben Ammar, Rupert Everett e il cast di Imma Tataranni
Ascolti tv: Imma Tataranni (14.9%), La notte nel cuore (16.4%) | Dati Auditel, domenica 24 agosto 2025
Alessio lapice: età, carriera e la sua vita con imma tataranni
Su Rai 1 la riproposizione di "Imma Tataranni-Sostituto procuratore" ha registrato il 16,6% di share e 2 milioni 211 mila telespettatori. #AscoltiTv - X Vai su X
RaiAccessibilità. . Ultime due puntate della terza stagione di "Imma Tataranni - Sostituto Procuratore" da rivedere questa sera e domani alle 21.30 su Rai1: accessibili con sottotitoli a pagina 777 di Televideo e audiodescrizione sulla seconda traccia audio del - facebook.com Vai su Facebook
Imma Tataranni 3 stasera su Rai 1, il terzo episodio: trama, anticipazioni, cast e set a Matera - Sostituto Procuratore", la fiction ispirata dai romanzi crime di Mariolina Venezia giunta ormai alla terza stagione. Come scrive ilmessaggero.it
Stasera in tv anticipazioni Tempation Island, shock per Filippo Bisciglia | Colpi di scena per Imma Tataranni - La settimana ricomincia anche per la programmazione in TV e per questa sera le anticipazioni comprendendo Temptation Island e Imma Tataranni ... Segnala pourfemme.it