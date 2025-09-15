Iliass Aouani il maratoneta ingegnere | dalle case popolari di Ponte Lambro al bronzo ai Mondiali di Tokio

Milano – È un ragazzo di periferia Iliass Aouani ma allo stesso tempo è cittadino del mondo e soprattutto è italiano. Il maratoneta cresciuto a Ponte Lambro, bronzo ai Mondiali di Tokyo 2025, ha tagliato il traguardo con le mani rivolte al cielo, in segno di rispetto e preghiera rivolta ad Allah e con tanto di bandiera italiana sulle spalle. La sua è una storia di integrazione, di multiculturalità, di culture che esistono, coesistono e si sposano perfettamente. Bronze medallist in the men's marathon Italy's athlete Iliass Aouani poses with his medal pose with his medal during a studio photo session on the sidelines of the World Athletics Championships in Tokyo on September 15, 2025. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Iliass Aouani, il maratoneta ingegnere: dalle case popolari di Ponte Lambro al bronzo ai Mondiali di Tokio

