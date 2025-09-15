Il sindaco pesca dai Moderati la nuova assessora e chiude la giunta

Casertanews.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Aversa Franco Matacena pesca da Aversa Moderata la nuova assessora. Si tratta di Iolanda Dello Margio che aveva ottenuto oltre 330 preferenze alle ultime elezioni amministrative. Una cifra importante che non le era bastata per entrare in assise.Ma si sa. A volte in politica (come. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sindaco - pesca

Cerca Video su questo argomento: Sindaco Pesca Moderati Nuova