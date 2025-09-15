Il sindaco pesca dai Moderati la nuova assessora e chiude la giunta
Il sindaco di Aversa Franco Matacena pesca da Aversa Moderata la nuova assessora. Si tratta di Iolanda Dello Margio che aveva ottenuto oltre 330 preferenze alle ultime elezioni amministrative. Una cifra importante che non le era bastata per entrare in assise.Ma si sa. A volte in politica (come. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Il Sindaco di Cetara: «Grazie a coldiretti Pesca abbiamo creato un'occasione di confronto per promuovere condizioni di mercato più favorevoli per l'intero comparto del tonno rosso. Come Gal Pesca stiamo sostendendo la piccola pesca costiera con progetti ch - facebook.com Vai su Facebook