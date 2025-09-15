Il sindaco annulla il concerto di Frezza | Testi violenti Il rapper invoca la libertà di parola e accusa | La musica mi ha salvato voi mi impedite di farla – Il video

Niente concerto per Frezza a Montefredane, in provincia di Avellino. L’evento, previsto per il 27 settembre, è stato annullato dal sindaco Ciro Aquino «d’intesa con i proprietari della struttura», un albergo del paese. La decisione di non permettere al rapper di esibirsi nel Comune irpino arriva dopo le polemiche su alcuni testi delle sue canzoni considerati «troppo spinti» e ritenuti dal primo cittadino un cattivo esempio per il pubblico giovane: «Nel nostro comune non ci sarà mai spazio per artisti che lanciano messaggi di violenza», ha dichiarato Aquino. Il video che ha acceso la miccia. Ad accendere la miccia era stato un video del deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli, in cui si vede Frezza mimare dei colpi di pistola invitando i fan al concerto: «Raga, m’arraccumman, tutti carichi che facciamo cadere tutto». 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: sindaco - annulla

Ischia, trash bandito dall’isola. Sindaco annulla evento con la De Crescenzo. Lei: “Vergogna”

“Testi contro lo Stato e la magistratura, inneggia alla criminalità”: il sindaco annulla il concerto del rapper Nisi

“Il film Barbie è contro i precetti islamici”: in Francia un sindaco annulla la proiezione per evitare incidenti

Sindaco annulla concerto rapper Frezza, 'messaggi violenti'. Il cantante si doveva esibire nell'avellinese #ANSA - X Vai su X

ADNKRONOS: "LATINA, TAR ANNULLA IL VOTO IN 22 SEZIONI: DECADE IL SINDACO PD COLETTA" - facebook.com Vai su Facebook

Il sindaco annulla il concerto di Frezza: «Testi violenti». Il rapper invoca la libertà di parola e accusa: «La musica mi ha salvato, voi mi impedite di farla» - Il video; Sindaco irpino annulla concerto rapper Frezza, 'messaggi violenti'; Il sindaco blocca il rapper Frezza: niente concerto in Irpinia. E lui: La libertà di parola non è reato.

Rapper mima colpi di pistola in video, il sindaco annulla il concerto del rapper Frezza - È stato annullato il concerto del rapper Frezza in programma il prossimo 27 settembre a Montefredane, in provincia di Avellino. Da corriereirpinia.it

Il sindaco annulla il concerto di Frezza: «Testi violenti». Il rapper invoca la libertà di parola e accusa: «La musica mi ha salvato, voi mi impedite di farla» – Il video - Il sindaco che ha annulato l'evento: «Nel nostro comune non c'è spazio per artisti che lanciano messaggi di violenza» ... Riporta open.online