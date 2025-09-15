Il silenzio che interroga | la lettera del vescovo per l’agente scomparso
Ariano Irpino, 15 settembre 2025 – Una lettera, più che un comunicato ufficiale. Una lettera che, nel suo linguaggio diretto e al tempo stesso solenne, cerca di rispondere a un silenzio che ormai non può essere colmato. È quella che il vescovo di Ariano Irpino-Lacedonia, monsignor Sergio Melillo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: silenzio - interroga
Scena muta alla maturità? Il silenzio che interroga la scuola. Lettera
Ad aprile si votò una mozione sulla Palestina, poi il silenzio. Zonari interroga Fabbri
COPPOLA (CONSIGLIO PAT – AVS) – INTERROGAZIONE * OSPEDALE ROVERETO (TN): «CHIUSURA CUCINE, PERCHÉ GIUNTA E APSS HANNO SCELTO LA STRADA DEL SILENZIO?» - X Vai su X
Nel silenzio della campagna veneta, ad Altivole, sorge un’opera sospesa tra architettura, rito e meditazione: la Tomba Brion, progettata da Carlo Scarpa tra il 1970 e il 1978. Più che un semplice sepolcro, è un testamento poetico che interroga il limite tra vita e Vai su Facebook
‘Sul limite’ Lettera pastorale 2025 del Vescovo Pompili - 'Sul limite' Lettera pastorale 2025 del Vescovo Pompili presentata lunedì in Duomo in occasione della festa della Madonna del Popolo ... Secondo giornaleadige.it
La lettera pastorale 2025 del vescovo Domenico Pompili - Domenico Pompili introduce la Lettera pastorale 2025, collegandola alle due precedenti. Segnala giornaleadige.it