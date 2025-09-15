Il senatore Croatti dalla Global Sumud Flotilla | Il governo difenda i suoi cittadini non volti le spalle

“Stamattina ho letto le parole del ministro degli Esteri Antonio Tajani - sottolinea in una nota il senatore pentastellato Marco Croatti. "Secondo lui, gli attivisti e i cittadini italiani a bordo della Flotilla si muoverebbero ‘a loro rischio e pericolo’, quindi non meritevoli di una. 🔗 Leggi su Parmatoday.it