Nei giorni scorsi, commentando le proteste dei manifestanti a favore della causa palestinese che hanno, più volte, bloccato la Vuelta a España, c’è stato chi si è stupito. Tipo Mikel Uriarte, ultras dell’Athletic Bilbao: “Non ho mai visto la Guardia Civil così gentile. Sono andato all’ospedale per molto meno”. Mikel Uriarte è stato negli anni Ottanta anche tra i volti dell’indipendentismo basco, uno capace, col suo pacifismo non violento, di essere mal visto sia dai governi centrali sia dai leader politici indipendenti baschi. Nelle ultime tre settimane, i corridori della Vuelta a España sono stati fermati più volte da chi esprimeva vicinanza alla popolazione palestinese. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il sacrificio della Vuelta. Ora anche i corridori sono sacrificabili