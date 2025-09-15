Il sacrificio della Vuelta Ora anche i corridori sono sacrificabili
Nei giorni scorsi, commentando le proteste dei manifestanti a favore della causa palestinese che hanno, più volte, bloccato la Vuelta a España, c’è stato chi si è stupito. Tipo Mikel Uriarte, ultras dell’Athletic Bilbao: “Non ho mai visto la Guardia Civil così gentile. Sono andato all’ospedale per molto meno”. Mikel Uriarte è stato negli anni Ottanta anche tra i volti dell’indipendentismo basco, uno capace, col suo pacifismo non violento, di essere mal visto sia dai governi centrali sia dai leader politici indipendenti baschi. Nelle ultime tre settimane, i corridori della Vuelta a España sono stati fermati più volte da chi esprimeva vicinanza alla popolazione palestinese. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: sacrificio - vuelta
Quanto visto alla Vuelta più surreale degli ultimi anni, la gara è passata in secondo piano e ha subito modifiche nel calendario e nel percorso a cause delle manifestazioni pro Palestina. All'arrivo nella capitale, Madrid, il vincitore Vingegaard avrebbe dovuto ri - facebook.com Vai su Facebook
Un anno fa Vuelta a España 2024 la gioia del vincitore Primož Roglic: Pazzesco essere arrivato a quattro vittorie ci sono voluti grandi sacrifici: - X Vai su X
Il sacrificio della Vuelta. Ora anche i corridori sono sacrificabili - La corsa bloccata anche a Madrid dai pro pal diventa uno spot per Sánchez (che loda i manifestanti). Riporta ilfoglio.it
Clamoroso alla Vuelta, manifestazione Pro Pal blocca i corridori. Ultima tappa annullata - La Vuelta si ferma nell'ultima tappa per le manifestazioni Pro Pal. Scrive msn.com