Il Riesame conferma | Per Alessandro Basciano divieto di avvicinamento alla ex Sophie Codegoni

Tgcom24.mediaset.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il volto noto della tv è atteso martedì in un commissariato del capoluogo lombardo per l'applicazione del braccialetto elettronico. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

il riesame conferma per alessandro basciano divieto di avvicinamento alla ex sophie codegoni

© Tgcom24.mediaset.it - Il Riesame conferma: "Per Alessandro Basciano divieto di avvicinamento alla ex Sophie Codegoni"

In questa notizia si parla di: riesame - conferma

Caso Equalize, il Riesame conferma: no ai domiciliari per Enrico Pazzali

Cosche di Villaseta e Porto Empedocle, il riesame conferma quattro arresti

Strangolata dall’ex arrivato dal Perù. Il Riesame conferma lo stalking. Si aggrava la posizione dell’omicida

riesame conferma alessandro bascianoAlessandro Basciano, il Riesame respinge il ricorso del dj: confermato il braccialetto elettronico - Il tribunale del Riesame di Milano ha respinto il ricorso di Alessandro Basciano confermando la misura cautelare del divieto di avvicinamento con l'applicazione del braccia ... Lo riporta msn.com

riesame conferma alessandro bascianoStalking a Sophie Codegoni, per Alessandro Basciano confermato il braccialetto elettronico - Il tribunale del Riesame ha respinto il ricorso del dj: in Grecia si era fatto rimuovere il dispositivo a causa di un presunto infortunio ... milano.repubblica.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Riesame Conferma Alessandro Basciano