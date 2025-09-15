Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez chiede che Israele venga bandito dagli eventi sportivi internazionali. Lo ha detto dopo che alcuni attivisti filopalestinesi hanno interrotto l’ultima tappa della Vuelta a España 2025, la corsa ciclistica che si svolge in Spagna e che sarebbe dovuta terminare a Madrid. “Credo che le organizzazioni sportive dovrebbero valutare se sia etico che Israele continui a partecipare alle competizioni internazionali. Perché? Perché la Russia è stata espulsa dopo l’invasione dell’Ucraina, mentre Israele non è stato espulso dopo l’invasione di Gaza”, ha affermato il premier rivolgendosi ai membri del partito socialista. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Il premier spagnolo Sanchez: "Israele dovrebbe essere bandito dalle competizioni sportive"