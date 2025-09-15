Il premier spagnolo Sanchez | Israele dovrebbe essere bandito dalle competizioni sportive

Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez chiede che Israele venga bandito dagli eventi sportivi internazionali. Lo ha detto dopo che alcuni attivisti filopalestinesi hanno interrotto l’ultima tappa della Vuelta a España 2025, la corsa ciclistica che si svolge in Spagna e che sarebbe dovuta terminare a Madrid. “Credo che le organizzazioni sportive dovrebbero valutare se sia etico che Israele continui a partecipare alle competizioni internazionali. Perché? Perché la Russia è stata espulsa dopo l’invasione dell’Ucraina, mentre Israele non è stato espulso dopo l’invasione di Gaza”, ha affermato il premier rivolgendosi ai membri del partito socialista. 🔗 Leggi su Lapresse.it

