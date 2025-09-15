Il premier spagnolo Sanchez | Israele dovrebbe essere bandito dalle competizioni sportive
Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez chiede che Israele venga bandito dagli eventi sportivi internazionali. Lo ha detto dopo che alcuni attivisti filopalestinesi hanno interrotto l’ultima tappa della Vuelta a España 2025, la corsa ciclistica che si svolge in Spagna e che sarebbe dovuta terminare a Madrid. “Credo che le organizzazioni sportive dovrebbero valutare se sia etico che Israele continui a partecipare alle competizioni internazionali. Perché? Perché la Russia è stata espulsa dopo l’invasione dell’Ucraina, mentre Israele non è stato espulso dopo l’invasione di Gaza”, ha affermato il premier rivolgendosi ai membri del partito socialista. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Consiglio europeo, il premier spagnolo Sanchez parte all’attacco: «Stop immediato all’accordo Ue-Israele: subito sanzioni come per la Russia»
Il premier spagnolo Sanchez: non getterò la spugna
Il premier spagnolo Sánchez non si dimetterà
Netanyahu accusa Pedro Sánchez di minacciare Israele e nega, ancora una volta, la possibilità di una statualità autonoma palestinese. Ha definito “una minaccia genocida” le parole del premier spagnolo e dichiara che “non ci sarà mai uno Stato palestinese” - facebook.com Vai su Facebook
“Quello che fa Israele non è difendersi”, ma “sterminare un popolo indifeso e violare le leggi del diritto umanitario”. Il premier spagnolo, Pedro Sánchez, ha annunciato nove sanzioni per cercare di frenare il “genocidio” in corso a Gaza. E lo ha fatto senza nega - X Vai su X
