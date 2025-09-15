Il perché del rinvio del late show di stephen colbert del 15 settembre

La programmazione televisiva di questa sera presenta un’assenza significativa nel palinsesto del noto show notturno condotto da Stephen Colbert. La motivazione di questa pausa temporanea deriva dalla particolarità dell’attuale stagione, che segna anche il suo ultimo ciclo di trasmissioni. Questa circostanza si inserisce in un contesto complesso, caratterizzato da decisioni inattese e da riflessioni sul futuro della trasmissione. perché “The Late Show with Stephen Colbert” non va in onda il 15 settembre. motivi ufficiali e speculazioni sulla cancellazione. La rete CBS ha annunciato che la mancata messa in onda è dovuta a questioni di budget, ma sono circolate teorie alternative secondo cui la decisione potrebbe essere legata a motivazioni politiche, considerando le critiche pubbliche di Colbert nei confronti dell’ex presidente Donald Trump. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

