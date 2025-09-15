Il Parlamento Europeo pronto ad omaggiare le nozze d’oro del marchio Dop Salice Salentino
SALICE SALENTINO - “Qualità e territorio, 50 anni di Salice Salentino Dop”: è questo il titolo dell’evento celebrativo promosso dal Comune di Salice Salentino, in occasione del 50esimo anniversario del marchio di origine protetta di Salice Salentino.L’appuntamento è in programma martedì 23. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: parlamento - europeo
Decaro e le Regionali in Puglia: "Non sono candidato, presiedo la più importante Commissione" del Parlamento Europeo
Affidopoli, il legale di Santini: “I pm chiedano al Parlamento europeo di usare le chat con Ricci”
Il Parlamento europeo pronto a far causa ai governi Ue sul piano di riarmo: «Von der Leyen ci taglia fuori da tutto». Cosa succede ora
La Vicepresidente del Parlamento europeo @pinapic apre il panel conclusivo della 1^ Conferenza europea di Ventotene per la libertà e la democrazia. Sul palco Sviatlana @Tsihanouskaya, Leader dell’opposizione bielorussa, Premio Sacharov 2020 Co - X Vai su X
Il mio primo anno di impegno in Parlamento Europeo raccontato in questa intervista di Carlo Muzzi per il Giornale di Brescia. #perunaEuropaforteeVIVA #EuroSindaco #ParlamentoEuropeo #VIVAldini #viva Vai su Facebook
Il Parlamento Europeo pronto ad omaggiare le nozze d’oro del marchio Dop Salice Salentino.