Nella puntata de Il Paradiso delle signore in onda martedì 16 settembre, Odile scoprirà che le connessioni con quell'uomo sconosciuto che l'ha baciata non sono limitate alla serata al Circolo Il Paradiso delle signore 10 torna stabilmente nel suo slot delle 16:00 su Rai 1 per una nuova settimana all'insegna di moda, amore e misteriose new entry. Le anticipazioni di martedì 16 settembre, in particolare, aggiungono un nuovo "giallo" alla soap, che sarà in realtà di facile soluzione. Cosa è successo nella puntata precedente Adelaide ha detto di sì a Marcello e lo comunica con gioia a Odile, Marta e Umberto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il Paradiso delle signore 10, anticipazioni 16 settembre: chi è il ragazzo misterioso che ha baciato Odile