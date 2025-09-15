Il Paradiso delle signore 10 anticipazioni 16 settembre | chi è il ragazzo misterioso che ha baciato Odile

Movieplayer.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella puntata de Il Paradiso delle signore in onda martedì 16 settembre, Odile scoprirà che le connessioni con quell'uomo sconosciuto che l'ha baciata non sono limitate alla serata al Circolo Il Paradiso delle signore 10 torna stabilmente nel suo slot delle 16:00 su Rai 1 per una nuova settimana all'insegna di moda, amore e misteriose new entry. Le anticipazioni di martedì 16 settembre, in particolare, aggiungono un nuovo "giallo" alla soap, che sarà in realtà di facile soluzione. Cosa è successo nella puntata precedente Adelaide ha detto di sì a Marcello e lo comunica con gioia a Odile, Marta e Umberto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

il paradiso delle signore 10 anticipazioni 16 settembre chi 232 il ragazzo misterioso che ha baciato odile

© Movieplayer.it - Il Paradiso delle signore 10, anticipazioni 16 settembre: chi è il ragazzo misterioso che ha baciato Odile

In questa notizia si parla di: paradiso - signore

Il Paradiso delle Signore, repliche al via da oggi, 25 agosto

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni al 12 settembre: ecco le anticipazioni della nuova stagione

Vittorio conti abbandona il paradiso delle signore: ecco perché alessandro tersigni lascia la serie

paradiso signore 10 anticipazioniIl Paradiso delle Signore 10, anticipazioni 15 settembre 2025 oggi: puntata 6 - Il Paradiso delle Signore 10 del 15 settembre 2025, nella puntata 6 di oggi cosa succede? Da tvserial.it

paradiso signore 10 anticipazioniIl Paradiso delle signore 10, anticipazioni 16 settembre: chi è il ragazzo misterioso che ha baciato Odile - Nella puntata de Il Paradiso delle signore in onda martedì 16 settembre, Odile scoprirà che le connessioni con quell'uomo sconosciuto che l'ha baciata non sono limitate alla serata al Circolo ... Si legge su movieplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Paradiso Signore 10 Anticipazioni