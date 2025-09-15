Il Palio delle Contrade | tutto pronto a Terracina per la VII edizione

Torna per la sua VII edizione il Palio delle Contrade di Terracina, una manifestazione che negli anni sta crescendo e coinvolgendo cittadini e visitatori.La manifestazione è organizzata dal Centro Sociale Anziani in collaborazione con una serie di associazioni attive sul territorio: Associazione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Festa Patronale di San Martino e Palio delle Contrade, si chiude con Nduccio. De Cesare: "Voce autentica della nostra terra". Chieti, 13 settembre 2025 – "Domani sera si chiuderà la Giornata di Festa Patronale e la XV edizione del Palio delle Contrade di San

