Il Palio dei Rioni brilla ai campionati italiani di Senigallia
Nello scorso fine settimana, l’Ente Palio dei Rioni di Castiglion Fiorentino ha partecipato con gli Sbandieratori del Rione di Porta Romana e i Musici del Rione Cassero ai Campionati che si sono svolti a Senigallia, ottenendo degli ottimi risultati. Il venerdì si è aperto con la gara di Piccola. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Palio dei Rioni di Cinisi 2025, gran finale con la Festa della Musica
Palio dei Rioni di Spilamberto, il Fondo Bosco fa il tris di successi
L’attesa del Palio dei Rioni. Il quartiere storico dei Frati vuole ribaltare la classifica
Il Rione Papa Giovanni Petrarca ha vinto il palio dei Rioni 2025! Un plauso al comitato Palio e a tutti Rioni, il Palio é COMUNITÀ , é sempre bello vedere entusiasmo e voglia di condividere attraverso il gioco per tutte le età. Un grande GRAZIE al Comitato Pali Vai su Facebook
Il cuore di Bianchi batte forte con il Palio dei rioni - Dal 6 al 9 agosto 2025, il cuore di Bianchi (CS) torna a battere forte con il Palio dei Rioni: quattro giorni all’insegna del divertimento, del buon cibo, della musica e dell’energia contagiosa della ... Da rainews.it
Da oggi candidatura per la nomina del Magistrato del Palio dei Rioni edizione 2026 - ARezzo, 1 settembre 2025 – Da oggi, lunedì 1 settembre, sarà possibile presentare la propria candidatura per la nomina del Magistrato del Palio dei Rioni edizione 2026 Il bando resterà si chiuderà il ... Riporta lanazione.it