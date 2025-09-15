Il Nuovo Sindacato Carabinieri incontra il Comandante Zito

Tempo di lettura: < 1 minuto Un incontro istituzionale tra il segretario provinciale vicario di NSC Avellino Oreste Antonio Mangino e il Colonnello Angelo Zito, recentemente nominato Comandante Provinciale dei Carabinieri di Avellino, si è tenuto nella mattina di lunedì 15 settembre. Un’importante occasione per fare il punto sulle attuali condizioni lavorative del personale e discutere delle principali problematiche che interessano i carabinieri della provincia. Durante il colloquio, caratterizzato da un clima cordiale e di reciproco rispetto, sono state affrontate tematiche di grande rilevanza per il benessere e la sicurezza degli operatori, con uno scambio di vedute costruttivo e orientato a individuare soluzioni condivise per migliorare l’efficienza del servizio e le condizioni lavorative. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il Nuovo Sindacato Carabinieri incontra il Comandante Zito

In questa notizia si parla di: nuovo - sindacato

Sindacato dei venditori ambulanti, Amos Cannizzaro è il nuovo presidente provinciale

Sindacato dei venditori ambulanti, Amos Cannizzaro è il nuovo presidente provinciale

Il Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale incontra De Pascale: "Verso un nuovo modello più efficiente e moderno"

Sean Astin è il nuovo presidente del sindacato SAG-AFTRA. L’attore succede a Fran Drescher. - X Vai su X

Nuovo Sindacato Carabinieri - facebook.com Vai su Facebook

Incontro cordiale e costruttivo tra il segretario generale provinciale di NSC Avellino Oreste Antonio Mangino e il nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Angelo Zito; Legalità e scuola: il Nuovo Sindacato Carabinieri incontra gli studenti al Teatro “Al Massimo” di Palermo; Il Nuovo Sindacato Carabinieri incontra l’assessora regionale dei Trasporti Barbara Manca.

Avellino, incontro tra il nuovo sindacato Carabinieri e il Comandante provinciale Zito. Mangino: “Colloquio costruttivo e proficuo - Un incontro istituzionale tra il segretario provinciale vicario di NSC Avellino Oreste Antonio Mangino e il Colonnello Angelo Zito, recentemente nominato Comandante Provinciale dei Carabinieri di ... Secondo msn.com

CARABINIERI: IL SINDACATO SALUTA IL GENERALE NEOSI E ACCOGLIE IL NEO COMANDANTE REGIONALE FEROCI - CHIETI – La Segreteria Regionale dell’Unione Sindacale Italiana Carabinieri (USIC) Abruzzo e Molise ha partecipato alla cerimonia di avvicendamento al Comando della Legione Carabinieri Abruzzo e Molis ... Segnala abruzzoweb.it