Il Nepal il nuovo primo ministro è stato scelto su Discord

Il Nepal ha un nuovo primo ministro. La sua nomina domenica è arrivata dopo settimane di proteste per la chiusura dei social. Ma soprattutto dopo una consultazione fatta in diretta streming. Democrazia dal basso o pericolo per la Repubblica parlamentare?. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Il Nepal il nuovo primo ministro è stato scelto su Discord

In questa notizia si parla di: nepal - nuovo

Stellantis in Serbia: operai da Nepal e Marocco. Un nuovo capitolo della globalizzazione al ribasso

Ora in Nepal il nuovo governo si “decide” su Discord, il social dei gamers

Il Nepal ha un nuovo governo dopo le proteste della Gen Z: scelta la premier sulla piattaforma Discord

Nepal, il paese dell’#Everest: qui i giovani hanno guidato una rivolta contro il governo corrotto, riuscendo a farlo cadere e a lanciarne uno nuovo. Decisivo il ruolo dei #social. #Tg1 Perla Di Poppa - X Vai su X

Nepal, il paese dell’#Everest: qui i giovani hanno guidato una rivolta contro il governo corrotto, riuscendo a farlo cadere e a lanciarne uno nuovo. Decisivo il ruolo dei #social. #Tg1 Perla Di Poppa - facebook.com Vai su Facebook

La legge bavaglio dei comunisti, le proteste della Gen Z e il giuramento: chi è la nuova premier del Nepal - Sarà Sushila Karki, ex presidente della Corte Suprema e prima donna a ricoprire questo ruolo nella storia del Paese, a guidare il governo nepalese fino alle elezioni del 5 marzo ... Si legge su msn.com

Nepal, l’insediamento della premier scelta dalla Gen Z: in carica per sei mesi non oltre le prossime elezioni. Chi è Sushila Karki - È la prima donna a ricoprire questa carica ed ha affermato che il suo governo avrebbe operato "secondo il pensiero della generazione della Gen Z", affermando che desideravano "la fine della corruzione ... Scrive italiaoggi.it