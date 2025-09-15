Il medico bombarolo che sveglia un soccorritore del 118 con un petardo | Gesto pericoloso

L'associazione di categoria Nessuno tocchi Ippocrate ha diffuso un video che mostrerebbe un presunto medico svegliare un soccorritore del 118 con un petardo. Il tutto all'interno della postazione di Palinuro (Salerno) dove sono custoditi farmaci, bombole di ossigeno e sostanze infiammabili come i. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: medico - bombarolo

Il medico sarebbe stato già sospeso a seguito di un provvedimento disciplinare dell'ASL. Gesto che ha costituito un pericolo non solo per il soccorritore, ma anche per l'ambiente circostante, essendo presenti sostanze infiammabili e bombole di ossigeno - facebook.com Vai su Facebook

Medico "bombarolo" nella postazione del 118, accende un petardo e lo lancia al soccorritore - Gesto che ha costituito un pericolo non solo per il soccorritore, ma anche per l'ambiente circostante, essendo ... internapoli.it scrive