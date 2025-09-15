Il M5s contro il termovalorizzatore Francesco Prosperi | Produrre meno rifiuti e spazio alla tariffa puntuale

Anconatoday.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – Il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Ancona esprime ancora una volta la propria contrarietà all’idea di costruire in termovalorizzatore nelle Marche. A prendere parola su questo tema particolarmente sentito e spesso divisivo è oggi Francesco Prosperi, candidato consigliere. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: termovalorizzatore - francesco

