Il locale di Punta bianca è abusivo e va demolito | il Comune si costituisce al Tar

Il braccio di ferro legale tra il titolare del locale di Punta Bianca e il Comune di Agrigento si arricchisce di un nuovo capitolo. Dopo il ricorso al Tar presentato dal gestore dell'attività contro le ordinanze comunali di demolizione e sospensione, l'amministrazione si prepara a dare battaglia. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

