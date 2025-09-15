Il governo promette di tagliare le tasse e alzare gli stipendi in Manovra ma i soldi basteranno?
Tagli alle tasse, rottamazione dei debiti con il Fisco, nuove opzioni per le pensioni; più fondi per la sanità, più soldi in busta paga, misure per la natalità e la casa. Queste sono alcune delle promesse - o almeno delle proposte - che i partiti di centrodestra hanno avanzato per la Manovra 2026. Ma il governo dovrà fare i conti con le risorse a disposizione, che potrebbero non bastare per tutto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
