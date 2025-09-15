Il Friuli Venezia Giulia diventa una mappa di Fortnite

AGI - Il  Friuli Venezia Giulia sbarca ufficialmente su Fortnite, uno dei videogiochi multiplayer più giocati in Italia e al mondo, grazie a un innovativo progetto di promozione turistica digitale ideato e realizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, attraverso PromoTurismoFVG e in collaborazione con Novo Esports, che introduce un nuovo modo di raccontare il territorio. Una mappa Personalizzata . Attraverso la creazione di una mappa personalizzata ispirata al territorio regionale, il Friuli Venezia Giulia diventa così la prima Regione italiana a portare le proprie peculiarità e le caratteristiche del territorio all'interno dell'universo di Fortnite, con l'obiettivo di unire turismo e gaming, intercettando il pubblico giovane e gli appassionati di cultura digitale, per invitarli a scoprire le bellezze della destinazione in una chiave completamente nuova. 🔗 Leggi su Agi.it

