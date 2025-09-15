Il festival ' Inno al perdersi' approda alle gallerie dell' Ex Caproni tra laboratori e proiezioni di Miyazaki

Le gallerie del vento della ex fabbrica aeronautica Caproni, in parte riqualificate per la ricerca scientifica, diventano il luogo ideale per “prendere aria”, un evento per volare via con i film di Miyazaki. L'iniziativa, in programma per sabato 4 ottobre, fa parte del Festival Inno al Perdersi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

