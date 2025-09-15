Il doppio femminicidio di Modena e la comprensibilità umana | arriva l' ergastolo Salvatore Montefusco

15 set 2025

Condanna all’ergastolo in appello per Salvatore Montefusco, in accoglimento dell’impugnazione della Procura contro i 30 anni inflitti in primo grado all’uomo che il 13 ottobre 2022 uccise a fucilate la moglie Gabriela Trandafir e la figlia della donna, Renata, a Cavazzona di Castelfranco Emilia (Modena). E' dunque riformata dai giudici di secondo grado la sentenza della Corte di assise modenese. 🔗 Leggi su Feedpress.me

