Il doppio femminicidio di Modena e la comprensibilità umana | arriva l' ergastolo Salvatore Montefusco

Condanna all’ergastolo in appello per Salvatore Montefusco, in accoglimento dell’impugnazione della Procura contro i 30 anni inflitti in primo grado all’uomo che il 13 ottobre 2022 uccise a fucilate la moglie Gabriela Trandafir e la figlia della donna, Renata, a Cavazzona di Castelfranco Emilia (Modena). E' dunque riformata dai giudici di secondo grado la sentenza della Corte di assise modenese. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il doppio femminicidio di Modena e la "comprensibilità umana": arriva l'ergastolo Salvatore Montefusco

