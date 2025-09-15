Il dolore di Mary di Danimarca la Regina si sfoga | Non passa mai

Dire addio a qualcuno di importante non è mai facile. Nemmeno per i royal, come provano le recenti dichiarazioni rilasciate da Mary di Danimarca. La moglie di Re Frederik si è aperta in un discorso tanto intimo quanto sincero sul dolore, sui ricordi e su quella ferita che non guarisce mai: la morte della madre. Le sue parole, pronunciate il 12 settembre a Copenaghen, hanno lasciato il segno su molti dei presenti. Il motivo dell’incontro è presto detto: ricorreva il 25esimo anniversario del National Bereavement Centre, un’istituzione di cui Mary è patrona e che sostiene i giovani dopo la perdita di una persona cara. 🔗 Leggi su Dilei.it

