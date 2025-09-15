“La Nato è di fatto in guerra con la Russia”. Lo ha dichiarato, secondo quanto riportato dalla Tass, il portavoce presidenziale Dmitrij Peskov in una conferenza stampa. Riferendosi al conflitto russo-ucraino Peskov ha aggiunto: “È evidente e non necessita di ulteriori conferme, la Nato sta di fatto prendendo parte a questa guerra” fornendo supporto diretto e indiretto al governo di Kiev. Peskov rimpalla le responsabilità: Kiev non vuole la pace. Interrogato su un possibile accordo su una riunione trilaterale tra Russia, Stati Uniti e Ucraina, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato, secondo le agenzie di stampa russe, che “finora non sono stati compiuti progressi”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Il Cremlino alza il tiro: "La Nato è in guerra con la Russia". E sui droni in Polonia nega il coinvolgimento