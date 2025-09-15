Il Cremlino alza il tiro | La Nato è in guerra con la Russia E sui droni in Polonia nega il coinvolgimento

Secoloditalia.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La Nato è di fatto in guerra con la Russia”. Lo ha dichiarato, secondo quanto riportato dalla Tass, il portavoce presidenziale Dmitrij Peskov in una conferenza stampa. Riferendosi al conflitto russo-ucraino Peskov ha aggiunto: “È evidente e non necessita di ulteriori conferme, la Nato sta di fatto prendendo parte a questa guerra” fornendo supporto diretto e indiretto al governo di Kiev. Peskov rimpalla le responsabilità: Kiev non vuole la pace. Interrogato su un possibile accordo su una riunione trilaterale tra Russia, Stati Uniti e Ucraina, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato, secondo le agenzie di stampa russe, che “finora non sono stati compiuti progressi”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

il cremlino alza il tiro la nato 232 in guerra con la russia e sui droni in polonia nega il coinvolgimento

© Secoloditalia.it - Il Cremlino alza il tiro: “La Nato è in guerra con la Russia”. E sui droni in Polonia nega il coinvolgimento

In questa notizia si parla di: cremlino - alza

Putin alza il tiro: colpito il palazzo del governo di Kiev. Zelensky: il mondo fermi i criminali del Cremlino

Trump alza il tiro: sanzioni Usa più dure in vista contro il Cremlino

Il Cremlino alza il tiro: "La Nato è in guerra contro la Russia"

cremlino alza tiro nato“La NATO è in guerra con la Russia”: il Cremlino alza il tono, l’Europa trema - Cresce la tensione tra Russia e NATO: il Cremlino accusa l'Alleanza Atlantica di essere direttamente coinvolta nel conflitto in Ucraina. Lo riporta newsmondo.it

cremlino alza tiro natoUcraina, la minaccia del Cremlino: “Nato di fatto in guerra contro di noi. Vertice trilaterale con Kiev e Trump inutile” - Mosca alza il tiro contro gli alleati occidentali dell’Ucraina e attacca senza mezzi termini l’Alleanza Atlantica. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cremlino Alza Tiro Nato