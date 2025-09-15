Il Como resta in 10 e si spegne | perla di Paz ma Ekuban al 92' salva il Genoa
Capolavoro dello spagnolo dopo 13' e risposta nel recupero del Grifone dopo il rosso a Ramòn. Prima rete stagionale per i rossoblù. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: como - resta
Ormai è certo, Nico Paz resta al Como
Nico Paz resta al Como per un’altra stagione: il Real Madrid rinuncia al diritto di recompra
Calciomercato Roma, Nico Paz resta al Como: niente Real Madrid, ma anche i giallorossi restano alla finestra
Nico #Paz resta al #Como. Il club ha dato questa sera la risposta definitiva all'offerta da 70 milioni di euro complessivi presentata dal #Tottenham: proposta rifiutata Il giocatore vuole restare al Como sperando di giocare nel Real Madrid in futuro: i Blancos l - X Vai su X
L’attaccante 30enne dei lariani resta gradevolmente colpito dalla sorpresa: il tecnico, Fabregas, aveva fatto una promessa e l’ha mantenuta quel premio per il calciatore che dalla D alla A è un colonna del Como. Vai su Facebook
Il Como resta in 10 e si spegne: perla di Paz, ma Ekuban al 92' salva il Genoa; Come spegnere OPPO; L'incendio di Valbrona non si spegne: canadair ed elicottero in azione sulla montagna.