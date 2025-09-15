Il comandante generale dell' Arma visita i carabinieri di Rimini ed esprime solidarietà al luogotenente Masini

15 set 2025

Nel corso del pomeriggio di lunedì il comandante generale dell’Arma dei carabinieri, generale di corpo d’armata Salvatore Luongo, ha fatto visita al comando provinciale carabinieri di Rimini dove ha rivolto un saluto ai militari dell’Arma in congedo e in servizio nei reparti della provincia. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

