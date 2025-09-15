Il City torna a far spesa a Milano | nel mirino un titolare dell’Inter
Dopo aver preso Reijnders dal Milan, il City di Guardiola torna a Milano per fare spesa. Stavolta i Citizens bussano alla porta dell’Inter. Uscita sconfitta per 4-3 dal sentitissimo Derby d’Italia contro la Juventus di Igor Tudor, l’ Inter di Cristian Chivu vola ad Amsterdam per affrontare l’Ajax di Johh Heitinga nella prima giornata della fase campionato di Champions League. Appuntamento, quello della Johan Cruijff Arena, al quale i nerazzurri arrivano con l’obbligo di ottenere i tre punti, necessari non solo per iniziare bene il proprio percorso europeo, ma anche per riassaporare il piacevole gusto di una vittoria che manca dall’affermazione esterna per 0-5 sul campo del Torino della prima giornata di campionato. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
