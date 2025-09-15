Il Circo Patuf torna a Noale con spettacolo e artisti nuovi

Il tempo è una dimensione fondamentale della quotidianità. Non possiamo vederlo o toccarlo, ma possiamo sfruttare ogni singolo istante che esso ci regala. Anche semplicemente per farci qualche sana risata. Al tempo, e all’arte di sorridere, è dedicato il nuovo spettacolo del Circo Patuf, che sarà. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

