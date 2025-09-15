Il Cinema Boldini torna alla Sala Estense con una trilogia su Werner Herzog e un omaggio a David Lynch

Dopo i 97 giorni consecutivi al Parco Pareschi, e in attesa del restauro più lungo della storia recente di Ferrara, il Cinema Boldini rientra alla Sala Estense con una manciata di proiezioni speciali. Fino a venerdì 19 settembre ci sono quattro serate dedicate al cinema d’essai e a grandi. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: cinema - boldini

Lunedì 15 settembre riaccenderemo il proiettore in Sala Estense Grazie a Trent Film vedremo insieme in anteprima speciale , film di Kohei Igarashi stato presentato in anteprima all’81esima edizione della Mostra del Cinema di - facebook.com Vai su Facebook

Il Cinema Boldini torna alla Sala Estense con una trilogia su Werner Herzog e un omaggio a David Lynch; CINEMA BOLDINI ALLA SALA ESTENSE; Dopo il parco Pareschi il Cinema Boldini torna in Sala Estense.

Torna il grande cinema all’aperto. Dal Chiardiluna alla Manifattura. Registi e vip in sala col pubblico - È una magia fatta di un telone bianco, un videoproiettore e una sala all’aperto, con buona pace di credeva che il cinema fosse morto. Segnala lanazione.it

Cinema in Festa 2025, fino a giovedì 12 giugno in sala a 3,50 euro - Da qualche stagione, la prima metà del mese di giugno è un momento speciale per gli appassionati di storie sul grande schermo. Si legge su tg24.sky.it