Il centro della città già distrutto da raid e bulldozer
La distruzione sistematica di Gaza City: 50 torri e 1800 case, più con le ruspe che con le bombe. Ma solo un quarto degli abitanti fugge. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
In questa notizia si parla di: centro - citt
Dall'11 al 14 settembre il Centro Culturale Altinate San Gaetano ospita alcuni degli appuntamenti del festival di illustrazione e narrazione Autori in città? https://www.altinatesangaetano.it/it/eventi/appuntamenti-al-centro-culturale-con-il-festival-di-illustrazione - facebook.com Vai su Facebook
Attacchi mirati al centro russo per i droni Rubicon distrutto dai bombardamenti - Il centro Rubicon è stato creato nell'agosto 2024 per ordine personale del Ministro della Difesa russo, Andrei Belousov. Scrive rainews.it