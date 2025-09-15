Il centro della città già distrutto da raid e bulldozer

Xml2.corriere.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La distruzione sistematica di Gaza City: 50 torri e 1800 case, più con le ruspe che con le bombe. Ma solo un quarto degli abitanti fugge. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

il centro della citt224 gi224 distrutto da raid e bulldozer

© Xml2.corriere.it - Il centro della città già distrutto da raid e bulldozer

In questa notizia si parla di: centro - citt

Attacchi mirati al centro russo per i droni Rubicon distrutto dai bombardamenti - Il centro Rubicon è stato creato nell'agosto 2024 per ordine personale del Ministro della Difesa russo, Andrei Belousov. Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Centro Citt224 Gi224 Distrutto