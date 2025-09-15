Il bronzo mondiale di Iliass Aouani | dai caseggiati di Ponte Lambro al podio di Tokyo sogni e riscatto dell’Italia che corre

Quanti chilometri dividono Ponte Lambro da Tokyo? Iliass Aouani li ha percorsi idealmente tutti, fino al bronzo Mondiale della maratona conquistato questa notte. "E' la medaglia delle case popolari, mio padre in cantiere sarà fiero», dice il fondista azzurro al termine della gara che ha chiuso sulla pista dello stadio olimpico della capitale giapponese tentando un inutile sprint l'oro, ma festeggiando.

