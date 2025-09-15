Dopo un dibattito nazionale che è sfociato in una grande controversia, il Brasile ha selezionato il thriller ambientato negli anni ’70 del regista Kleber Mendonça Filho “O agente secreto” come candidato ufficiale per la categoria miglior lungometraggio internazionale alla 98a edizione degli Academy Awards. Con il vincitore del premio Cannes e protagonista di “Narcos” Wagner Moura, “O agente secreto” ha battuto gli altri due principali contendenti, “Manas”, il film d’esordio di Marianna Brennand, e “The Blue Trail”, un racconto sulla maturità di Gabriel Mascaró (“Divine Love”, “Neon Bull”). Dopo il primo Oscar vinto nel Paese per il film drammatico dell’anno scorso “I’m Still Here” di Walter Salles, fino alla fine del mese scorso esperti e professionisti del settore erano certi che il comitato avrebbe proposto “O agente secreto”, acquisito da Neon. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il Brasile sceglie “O agente secreto”, con Wagner Moura, per l’Oscar al miglior film internazionale