Il Barcellona è tecnicamente una squadra homeless Wall Street Journal

Squadra homeless. Così il Wsj definisce il Barcellona. “Non c’è una squadra più entusiasmante al mondo in questo momento del Barcellona. Carica di giovani talenti e traboccante di creatività, la formazione guidata dal fenomeno adolescente Lamine Yamal ha riconquistato il suo posto nello sport. Questo, però, se riesci a trovare un biglietto ” — scrive il Wall Street Journal. Barcellona senza casa. Il problema è che, a oggi, il Barcellona è tecnicamente senza casa (homeless). Da oltre due anni il Camp Nou, storico stadio del Barcellona, è un cantiere aperto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

