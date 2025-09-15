Il 2025 sarà l’anno della trasformazione digitale delle imprese

Ilgiornale.it | 15 set 2025

«Il 2025 sarà l’anno della trasformazione digitale delle imprese, ma serve un’educazione digitale delle imprese italiane per accompagnarle verso una trasformazione sostenibile, etica e human-centered». Ne è convinto Pasquale Lambardi, presidente e amministratore delegato di Relatech S.p.A., che al Giornale racconta il futuro dell’Information technology. La sua società quotata sul mercato Euronext Growth Milan dal giugno 2019, si occupa di tutto il percorso digitale necessario alle imprese per dotarsi di un adeguato assetto organizzativo sempre più necessario, dall’intelligenza artificiale per migliorare i processi produttivi alla cybersecurity per difendere il proprio business attraverso la protezione di big data, cloud e blockchain in settori chiave come Pharma, Finance e Retail. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

