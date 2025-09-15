Il 2025 sarà l’anno della trasformazione digitale delle imprese
«Il 2025 sarà l’anno della trasformazione digitale delle imprese, ma serve un’educazione digitale delle imprese italiane per accompagnarle verso una trasformazione sostenibile, etica e human-centered». Ne è convinto Pasquale Lambardi, presidente e amministratore delegato di Relatech S.p.A., che al Giornale racconta il futuro dell’Information technology. La sua società quotata sul mercato Euronext Growth Milan dal giugno 2019, si occupa di tutto il percorso digitale necessario alle imprese per dotarsi di un adeguato assetto organizzativo sempre più necessario, dall’intelligenza artificiale per migliorare i processi produttivi alla cybersecurity per difendere il proprio business attraverso la protezione di big data, cloud e blockchain in settori chiave come Pharma, Finance e Retail. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: anno - trasformazione
Hennebique, un progetto travagliato: fine demolizioni entro l'anno, poi la trasformazione
Fibercop compie un anno, nuova identità e valori per accelerare la trasformazione digitale del paese
Fibercop compie un anno e guarda al futuro per accelerare la trasformazione digitale del Paese
La Casa di Quartiere Pecetta: una trasformazione che cambia il quartiere! Il 2025 è stato l'anno in cui gli ex CAM si sono evoluti in moderne Case di Quartiere: sono 4 quelle presenti nel nostro Municipio, ed ecco quella di Pecetta! Qui, a differenza del passa - facebook.com Vai su Facebook
Negli ultimi anni, la trasformazione digitale e l’intelligenza artificiale (Ia) sono diventate una priorità strategica imprescindibile per i sistemi sanitari, pubblici e privati. Non è più tempo di chiedersi “se” investire, ma piuttosto “dove” e “come” farlo per generare ris - X Vai su X
Trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere: in GU le semplificazioni - 88 recante le disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 2 marzo2023, ... Scrive ipsoa.it
Crediti d’imposta da trasformazione delle DTA: chiarimenti sulla cessione - 32/E del 15 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla cessione dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate ... Lo riporta ipsoa.it