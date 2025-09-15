Igor Tudor in conferenza stampa prima di Juventus-Borussia Dortmund | Sarà molto difficile Non vediamo l’ora di affrontarla in casa nostra La cosa più importante è vincere

Stilejuventus.com | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorno di conferenza stampa per Igor Tudor. Dopo le parole di Manuel Locatelli è toccato al tecnico bianconero introdurre la prima partita della League Phase di Champions League contro il Borussia Dortmund. Tudor esordisce così in conferenza stampa: “ Non penso mai dove possiamo arrivare. So che domani c’è il Borussia, dobbiamo andare forte e capire dove possiamo fargli male e dove loro possono fare male a noi. È una squadra fortissima e non vediamo l’ora di affrontarla in casa nostra. Sulla differenza tra la Serie A e la Champions, Tudor risponde in questo modo: Non c’è nessuna differenza di preparazione tra Serie A e Champions League, tutti non vedono l’ora di giocare la partita. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

igor tudor in conferenza stampa prima di juventus borussia dortmund sar224 molto difficile non vediamo l8217ora di affrontarla in casa nostra la cosa pi249 importante 232 vincere

© Stilejuventus.com - Igor Tudor in conferenza stampa prima di Juventus-Borussia Dortmund: “Sarà molto difficile. Non vediamo l’ora di affrontarla in casa nostra. La cosa più importante è vincere”

In questa notizia si parla di: igor - tudor

Juventus: Igor Tudor mescola le carte contro il City

Juventus, Manchester City-Juve: La vigilia raccontata da Igor Tudor

Calciomercato Juventus, l’agente di Tudor svela: «Questo difensore piaceva molto a Igor ma…». Il retroscena

DIRETTA | Juventus-Borussia, la conferenza stampa di Tudor - Igor Tudor, allenatore della Juventus, interviene in conferenza stampa prima del match contro il Borussia Dortmund ... Lo riporta calciomercato.it

igor tudor conferenza stampaConferenza stampa Tudor Locatelli pre Juve Borussia Dortmund: il VIDEO con le parole del tecnico croato e del centrocampista bianconero - Conferenza stampa Tudor Locatelli pre Juve Borussia Dortmund: il VIDEO con le parole del tecnico croato e del centrocampista alla vigilia della sfida (Marco Baridon inviato all’Allianz Stadium) – Igor ... Segnala juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Igor Tudor Conferenza Stampa