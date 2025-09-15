Giorno di conferenza stampa per Igor Tudor. Dopo le parole di Manuel Locatelli è toccato al tecnico bianconero introdurre la prima partita della League Phase di Champions League contro il Borussia Dortmund. Tudor esordisce così in conferenza stampa: “ Non penso mai dove possiamo arrivare. So che domani c’è il Borussia, dobbiamo andare forte e capire dove possiamo fargli male e dove loro possono fare male a noi. È una squadra fortissima e non vediamo l’ora di affrontarla in casa nostra. Sulla differenza tra la Serie A e la Champions, Tudor risponde in questo modo: Non c’è nessuna differenza di preparazione tra Serie A e Champions League, tutti non vedono l’ora di giocare la partita. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Igor Tudor in conferenza stampa prima di Juventus-Borussia Dortmund: “Sarà molto difficile. Non vediamo l’ora di affrontarla in casa nostra. La cosa più importante è vincere”