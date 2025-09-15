Ancona, 15 settembre 2025 – Pesce che finiva nelle pietanze del ristorante ma era privo della tracciabilità su dove e come era stato pescato, condizioni igieniche precarie delle cucine e uno stabilimento trasformato in discoteca senza averne i permessi e soprattutto le condizioni di sicurezza. Le carenze riscontrate hanno portato i carabinieri e la guardia costiera ad effettuare multe per un totale di 80mila euro, alla denuncia di 8 gestori e alla sospensione di due attività commerciali. E’ il bilancio estivo chiuso in questi giorni sull’attività effettuata da vari reparti dell’Arma, con la collaborazione della Capitaneria, e che hanno riguardato le località balneari della riviera, da Senigallia a Numana passando per Sirolo e Falconara, del progetto sicurezza “#estatesenzapensieri”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Igiene e sicurezza, controlli a raffica negli chalet della Riviera: multe per 80mila euro