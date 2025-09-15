Idf alle porte di Gaza Gli arabi | Accordi di Abramo a rischio
Centinaia di tank israeliani pronti a invadere la Striscia. Paesi islamici coesi contro il raid ebraico in Qatar. Oggi Marco Rubio a Doha.
Gaza, Putin: "Se la Russia avesse fatto il 10% di quello che Israele ha fatto nella Striscia, la Nato sarebbe alle porte di Mosca"
Torre di Arnolfo e le porte storiche spente in segno di protesta contro il piano di Israele su Striscia di Gaza
Katz approva i piani per conquistare Gaza City e avverte: "Si apriranno le porte dell'inferno per gli assassini di Hamas"
Centinaia di tank ammassati alle porte di Gaza City: israeliani pronti all'invasione - X Vai su X
Il Ministro della Difesa israeliano Katz ha dichiarato che "sono state aperte le porte dell'inferno a Gaza", in riferimento all'operazione militare che l'esercito israeliano sta portando avanti a Gaza City. Cosa vuole dire? Torna Scanner, la rassegna stampa di Valer - facebook.com Vai su Facebook
Media della Striscia di Gaza riferiscono che i tank israeliani sono entrati a Gaza City - Fonti palestinesi: l'Idf sta usando bombe robot a Gaza city; Guerra Israele, carri armati dell'Idf nel cuore di Gaza City. LIVE; Israele-Hamas, la guerra a Gaza in diretta | I media: «L'esercito di Israele entra a Gaza City». 37 raid in 20 minuti, aviazione israeliana in azione.
Gaza, escalation senza tregua: 25 morti negli attacchi israeliani, vertice a Doha dei Paesi arabi - È di almeno 25 morti, tra cui tre bambini, il bilancio dei raid israeliani sulla Striscia di Gaza iniziati questa mattina. Scrive pupia.tv
Gaza, centinaia tank israeliani a Gaza City: Idf prepara l'attacco. Netanyahu: «Noi isolati, dovremo diventare autosufficienti» - Si riunirà tra qualche ora a Doha un vertice straordinario dei Paesi arabi e musulmani convocato dopo l'attacco israeliano contro i negoziatori di Hamas nella capitale qatariota, in ... Segnala ilgazzettino.it