Idf alle porte di Gaza Gli arabi | Accordi di Abramo a rischio

Laverita.info | 15 set 2025

Centinaia di tank israeliani pronti a invadere la Striscia. Paesi islamici coesi contro il raid ebraico in Qatar. Oggi Marco Rubio a Doha.

idf alle porte di gaza gli arabi accordi di abramo a rischio

© Laverita.info - Idf alle porte di Gaza. Gli arabi: «Accordi di Abramo a rischio»

Gaza, escalation senza tregua: 25 morti negli attacchi israeliani, vertice a Doha dei Paesi arabi - È di almeno 25 morti, tra cui tre bambini, il bilancio dei raid israeliani sulla Striscia di Gaza iniziati questa mattina.

Gaza, centinaia tank israeliani a Gaza City: Idf prepara l'attacco. Netanyahu: «Noi isolati, dovremo diventare autosufficienti» - Si riunirà tra qualche ora a Doha un vertice straordinario dei Paesi arabi e musulmani convocato dopo l'attacco israeliano contro i negoziatori di Hamas nella capitale qatariota

