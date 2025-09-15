Identità digitale gratuita per i residenti di Bergamo | al via dal 16 settembre gli appuntamenti per l’attivazione
IL SERVIZIO. A partire da martedì 16 settembre, i cittadini di Bergamo potranno attivare gratuitamente la propria identità digitale Spid di Lepida grazie al nuovo servizio promosso dal Comune. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: identit - digitale
Parliamo di #spid e identità digitale. Quali i rischi a cui andiamo incontro se non proteggiamo i nostri documenti online? Ne parliamo con #RobertoCosentino, esperto di tecnologia. #NonStopNews LIVE https://pulse.ly/c3tks09rap - X Vai su X
Identità digitale e arte della manutenzione della bicicletta. Al Festival delle Imprese e delle idee - facebook.com Vai su Facebook
Identità digitale gratuita per i residenti di Bergamo: al via dal 16 settembre gli appuntamenti per l’attivazione - A partire da martedì 16 settembre, i cittadini di Bergamo potranno attivare gratuitamente la propria identità digitale Spid di Lepida grazie al nuovo servizio promosso dal Comune. Come scrive ecodibergamo.it