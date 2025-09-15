Identità digitale gratuita per i residenti di Bergamo | al via dal 16 settembre gli appuntamenti per l’attivazione

Ecodibergamo.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

IL SERVIZIO. A partire da martedì 16 settembre, i cittadini di Bergamo potranno attivare gratuitamente la propria identità digitale Spid di Lepida grazie al nuovo servizio promosso dal Comune. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

