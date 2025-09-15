I tuoi studenti nascondono il cellulare in classe ecco come

Nonostante le nuove regole introdotte in molte scuole, le strategie per usare il cellulare durante le lezioni continuano a circolare. Alcune si tramandano da anni, altre si aggiornano seguendo l'evoluzione degli oggetti di uso quotidiano. I social e le testimonianze raccolte fuori dagli istituti confermano che la creatività degli studenti nel nascondere o utilizzare di nascosto lo smartphone non si è mai interrotta. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: tuoi - studenti

Sei un docente o un dirigente scolastico alla ricerca di nuove opportunità formative per i tuoi studenti? Il Museo Miniscalchi-Erizzo ti invita a partecipare all'"Open Day 2025", un'iniziativa pensata per farti scoprire il nostro museo e tutte le proposte didattiche de - facebook.com Vai su Facebook

A scuola senza cellulare, per studenti 'è giusto così' - "Giusto così, alla fine, non servono per fare lezione": c'è approvazione tra studentesse e studenti di Perugia sulla nuova norma che vieta l'uso del cellulare in classe. Secondo ansa.it

Questi studenti di Foligno hanno inventato una cover con cui ricaricare a energia solare il tuo cellulare - Il cellulare si potrà ricaricare con una cover, e si potrà farlo a energia solare: la geniale invenzione non è opera di un gruppo di famosi scienziati, ma delle ragazze e dei ragazzi della VB ... Lo riporta greenme.it