I tabaccai possono rifiutare i pagamenti elettronici? Cosa ha deciso un giudice di pace e cosa dicono i Monopoli

I tabaccai possono rifiutare il pagamento con carta di credito o bancomat per le sigarette. Almeno secondo un giudice di pace di Genova, convinto che sarebbe come sottoporli a “un duplice monopolio”. Questo si legge nelle motivazioni delle sentenza di luglio con cui ha annullato la multa a un esercente genovese. Il tabaccaio, Lorenzo Canava, aveva rifiutato di ricevere un pagamento elettronico per un pacchetto di sigarette. E aveva poi impugnato la multa subita, vincendo la causa. Eppure sui tabacchi l’agenzia delle dogane prevede dal 2023 il dovere di accettare pagamenti con carta. La vicenda portata in tribunale risale a ottobre 2023, quando una cliente della sala tabacchi si era vista rifiutare la richiesta di pagare un pacchetto di sigarette da 5 euro e 50 centesimi con il bancomat. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

