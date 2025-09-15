I sindaci di Cesenatico Sierre Zelzate Aubenas e Schwarzenbeck hanno rinnovato il gemellaggio

Nella serata di sabato scorso – durante una festa aperta a tutta la cittadinanza per celebrare la ricorrenza dei 70 anni di gemellaggio iniziato nel 1955 con l'entrata di Cesenatico avvenuta in seguito nel 1959 – il sindaco Matteo Gozzoli ha rinnovato il patto di gemellaggio insieme ai sindaci. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

