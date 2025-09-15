I precari del Tribunale di Avellino aderiscono allo sciopero indetto dalla FP Cgil

Il personale a tempo determinato dell’Ufficio per il Processo del Tribunale di Avellino, assunto nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), annuncia la propria adesione allo sciopero nazionale indetto per la giornata di martedì 16 settembre 2025 dalla FP Cgil. L’iniziativa si. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

