I ‘No Vax’ escono dalla corsa per le regionali | Forza del Popolo non è stata ammessa

Firenze, 15 settembre 2025 – La corsa per le regionali del 12 e 13 ottobre torna a tre. Non ci sarà infatti Forza del Popolo, la lista che aveva come candidato presidente il medico no vax Carlo Giraldi. A dare la notizia è stato il segretario regionale del partito, Lillo Massimiliano Musso, con un post su Telegram. "È uno di quei momenti in cui le parole pesano come macigni. Ma il peso va portato, come una croce, con dignità. Sono spiacente di comunicare che finisce qui la partita di Forza del Popolo nelle elezioni regionali toscane. È una prova difficile. Va affrontata". La sfida elettorale, quindi, vedrà in campo Eugenio Giani per il centrosinistra, Alessandro Tomasi per il centrodestra e Antonella Bundu per la sinistra radicale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

