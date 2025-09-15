I genitori di Patrizia Nettis non si arrendono | Non si è suicidata il gip decida adesso sull’archiviazione
A Fanpage.it parla l'avvocato Giuseppe Castellaneta, legale dei genitori di Patrizia Nettis, la 41enne trovata impiccata nella sua casa di Fasano il 29 giugno 2023: "Abbiamo depositato un'istanza di sollecito per capire se è possibile ottenere in tempi più celeri una risposta alla nostra richiesta di opposizione all'archiviazione". I familiari non hanno mai creduto all'ipotesi del suicidio e hanno chiesto che si continui a indagare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: genitori - patrizia
Patrizia ha perso marito, figlio, genitori e cognato. Rita ha visto morire Andrea e il cagnolino: «Torniamo per loro» - facebook.com Vai su Facebook
Buongiorno a buon week end Non so voi ma io guardando questo reel mi sento di viaggiare indietro nel tempo certo non ero ancora nata negli anni 50 ma secondo me le nostre mamme se la sono davvero spassata… I nostri genitori hanno vissuto un period - X Vai su X
I genitori di Patrizia Nettis non si arrendono: “Non si è suicidata, il gip decida adesso sull’archiviazione” - it parla l'avvocato Giuseppe Castellaneta, legale dei genitori di Patrizia Nettis, la 41enne trovata impiccata nella sua casa di Fasano il ... Scrive fanpage.it
Giornalista morta a Fasano, la famiglia sollecita il Gip per decisione sull’inchiesta - La famiglia di Patrizia Nettis deposita un’istanza di sollecito al Gip per l’opposizione all’archiviazione dell’indagine sulla morte della giornalista. Come scrive trmtv.it