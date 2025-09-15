I genitori di Patrizia Nettis non si arrendono | Non si è suicidata il gip decida adesso sull’archiviazione

Fanpage.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Fanpage.it parla l'avvocato Giuseppe Castellaneta, legale dei genitori di Patrizia Nettis, la 41enne trovata impiccata nella sua casa di Fasano il 29 giugno 2023: "Abbiamo depositato un'istanza di sollecito per capire se è possibile ottenere in tempi più celeri una risposta alla nostra richiesta di opposizione all'archiviazione". I familiari non hanno mai creduto all'ipotesi del suicidio e hanno chiesto che si continui a indagare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: genitori - patrizia

