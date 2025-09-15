i dazi e le crisi internazionale fanno male alle esportazioni del sud italia

Roma, 15 settembre 2025 – I dazi, lo scenario internazionale di grande incertezza, e una periodicità di alcuni prodotti hanno inciso, stando ai dati del secondo trimestre 2025, sull’ esportazione di prodotti italiani. Le differenze sono molto accentuate fra le varie regioni, ma in generale sono in crescita al Centro e nel Nord Ovest, in flessione nel Nord Est e in netto calo nel Sud e nelle Isole. I dati del secondo trimestre 2025. Nel secondo trimestre 2025, stando ai dati Istat, si stima una crescita congiunturale delle esportazioni per il Centro (+4,6%) e per il Nord-ovest (+2,1%), una flessione per il Nord-est (-2,4%) e una più ampia contrazione per il Sud e Isole (-14,4%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

