I dazi e le crisi internazionale fanno male alle esportazioni del Sud Italia
Roma, 15 settembre 2025 – I dazi, lo scenario internazionale di grande incertezza, e una periodicità di alcuni prodotti hanno inciso, stando ai dati del secondo trimestre 2025, sull’ esportazione di prodotti italiani. Le differenze sono molto accentuate fra le varie regioni, ma in generale sono in crescita al Centro e nel Nord Ovest, in flessione nel Nord Est e in netto calo nel Sud e nelle Isole. I dati del secondo trimestre 2025. Nel secondo trimestre 2025, stando ai dati Istat, si stima una crescita congiunturale delle esportazioni per il Centro (+4,6%) e per il Nord-ovest (+2,1%), una flessione per il Nord-est (-2,4%) e una più ampia contrazione per il Sud e Isole (-14,4%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: dazi - crisi
Crolla (AmCham): "Anche con dazi al 10% la relazione Italia–USA resta intatta: da 110 anni commercio internazionale risposta a ogni crisi"
Dazi, crisi e opportunità, Basile: “L’Italia deve guidare il nuovo patto industriale europeo”
Dazi, crisi e opportunità: l’Italia deve guidare il nuovo patto industriale europeo
? TRUMP SFIDA LA NATO: “STOP AL PETROLIO RUSSO E DAZI ALLA CINA PER FERMARE LA GUERRA” WASHINGTON – Donald Trump torna a far sentire la sua voce sulla crisi ucraina e lo fa con un messaggio dirett - facebook.com Vai su Facebook
Dazi, tassi e dollaro: dove va l'America? E la crisi francese contagerà l'Europa? Domani su FIRSTonline le Lancette dell'economia - X Vai su X
I dazi e le crisi internazionale fanno male alle esportazioni del Sud Italia - Nei primi sei mesi dell’anno sono state soprattutto le regioni meridionali, complice anche la stagionalità di alcuni prodotti, a soffrire maggiormente ... Secondo msn.com
Dazi, lo stallo preoccupa - A partire da lunedì, tutte le contro tariffe attivate dal governo federale in risposta ai dazi voluti dall’amministrazione americana sono stati annullati, al ... Come scrive corriere.ca