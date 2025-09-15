I carri armati israeliani sono entrati nel cuore di Gaza City | potenti attacchi con droni ed elicotteri Apache

I media della Striscia di Gaza riferiscono che carri armati israeliani sono entrati in via Al-Jalaa, nel cuore di Gaza City. L’esercito israeliano sta attaccando Gaza City in questi minuti con aerei da guerra, artiglieria e droni, i raid stanno provocando enormi esplosioni che si possono sentire da lunga distanza. I media della Striscia segnalano 37 attacchi in 20 minuti e una fuga di massa dalla. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - I carri armati israeliani sono entrati nel cuore di Gaza City: potenti attacchi con droni ed elicotteri Apache

